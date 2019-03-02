ضبط ابراج رئيسة جديدة لتهريب سعات الانترنت في نينوى

2019/03/02 | 17:16

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بغداد – عراق برس – 2 آذار / مارس: اعلنت وزارة الاتصالات في بيان لها ، السبت ، انه “وتنفيذا لتوجيهات وزير الاتصالات بمكافحة تهريب سعات الانترنت وبعملية نوعية من خلال جرد ابراج الانترنت والتي قامت بها كوادر مديرية اتصالات نينوى بالتعاون مع جهاز الامن الوطني ، تم التوصل الى ابراج رئيسة في منطقة (نائية) على طريق كركوك–موصل قرب محافظة اربيل تستخدم لتهريب سعات الانترنت”.





وزاد البيان ” وقد تم خلال العملية ضبط وسائل التهريب واتخاذ الاجراءات القانونية واقامة الدعاوى ضد الشركات المخالفة.وبذلك تدعو وزارة الاتصالات الاجهزة الامنية والمواطنين للتعاون مع كوادر الوزارة من اجل ايقاف التهريب والسيطرة على هدر المال العام” .



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