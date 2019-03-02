بالصور.. اعتقال عنصرين من ما يسمى بـ

2019/03/02 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الاستخبارات العسكرية، السبت، عن اعتقال عنصرين من ما يسمى بـ"جند الخلافة" في الصقلاوية.وقالت الاستخبارات في بيان تلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه، إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة 10 وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 40 ووفق معلومات استخبارية دقيقة، القت القبض على اثنين من ما يسمى بـ(جند الخلافة)"، موضحاً أن "عملية القبض تمت بعد نصب كمين محكم لهما في منطقة الشيحة بالصقلاوية – الانبار".

وأضافت أن "الارهابيين شاركا بالعديد من المعارك ضد قواتنا الامنية ضمن قاطع الانبار قبل التحرير"، مشيرة الى أن المعتقلين "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب".

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