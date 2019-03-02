المخرج محمد الخطاب من الاعلام الى البارسايكولوجي والازياء والموضة والجمال

2019/03/02 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من هو محمد الخطاب : شاب عراقي طموح غادر العراق بوقت مبكر متنقل مابين الدول الأوربية والعربية وهو مخرج سينمائي وتلفزيوني يعمل في المجال الإعلامي .



.



.

ولديه اهتمامات كثيرة في مجال الموسيقى والموضة والجمال .



.



.

يلقب بالمفراس وذلك لخبرته الواسعة في مجال الباراسايكولوجي ومعرفة خبايا النفس البشرية .



.



.

وليس لطموحه حدود .



.



.

كان لنا معه هذا اللقاء الممتع والمنوع .

س / كيف بدأت رحلتك الى عالم الغربة ؟

ج / عندما تخرجت من الجامعة غادرت العراق فورا لابحث عن المجهول لانني كنت أشعر آن لي دور في الحياة ليس محصور في بلدي فكان لابد أن انطلق وافتش عن ما تخبأه لي الحياة

س / انت متعدد النشاطات ماهو أول نشاط بدأت فيه في الغربة ؟

ج / أول شي بدأت بممارسة مهنتي كمخرج سينمائي وتلفزيوني وعملت في مجموعة من الدول العربية مابين شركات الانتاج التلفزيوني العربية والاجنبية

س / ماذا كان يعني لك الاخراج هل هو حب ام هواية ام أحتراف ؟

ج / مهنة الاخراج كانت مفروضة علية حيث انني في البداية ومنذ الطفولة انا أحب الموسيقي ولوضعي الاجتماعي العائلي القبلي كان يمنعني من ان اكون موسيقى فلذلك عند دخولي الكلية درست الاخراج لكي اكون قريب من عالم الموسيقى .

س / هل نجحت في مهنة الإخراج السينمائي والتلفزيوني ؟

ج / الحمد لله لدي الكثير من الأفلام الوثائقية والتسجيلية والبرامج التلفزيونية المنوعة واغاني الفيديو كليب والاعلانات وغيرها وكل هذه انتجت في مجموعة مختلفة من الدول

المخرج محمد الخطاب من الاعلام الى البارسايكولوجي

س / كيف انتقلت من الاخراج الى عالم الباراسايكولجي ؟

ج / انا لم اترك الاخراج فالاخراج هو مهنتي الرئيسية حتى ولو كانت مفروضة علية .



.



.



.

اما بالنسبة للمفراس فانا خبير في تحليل الشخصية ومعرفة خبايا النفس البشرية وهذه هي موهبة من الله بالاضافة الى دراستي لعلم النفس في الجامعة

س / ولكنك نجحت نجاح باهر في الباراسايكولجي وقدمت برامج على اذاعة بانوراما اف ام .



من ام بي سي وكذلك اذاعة ابو ظبي واذاعة ستار اف ام وغيرها من الاذاعات فهي ايضا مهنة مميزة ؟

ج / المفراس بالنسبة لي موهبة وليس مهنة ولكن القدر حول هذه الموهبة الى عمل احترافي وهذا ماقلته لك أن رحلتي في الغربة كانت للبحث عن المجهول ولا أعرف ما تخبأه لي الايام .

‏BEBESAT أول موقع للتواصل الاجتماعي الاعلامي في العالم العربي

س / انت اعلامي مميز مالذي جعلك تتجه الى عالم الانترنت وتأسس موقع تواصل اجتماعي حاله حال الفيس بوك ؟

ج / بصراحة احببت عالم الانترنت وتدربت كثيرا على يد المهندس محمد سليمان وانا اعتبر هذا الشخص ملك الاون لاين تعلمت منه الكثير وهو الذي شجعني على مشروع البي بي سات وحققنا نجاح ابهر الجميع .

س / اين موقع البي بي سات الان ؟

ج / بعد نجاح الموقع وربطه مع الفيس بوك بحيث اصبح بالإمكان الاشتراك في موقعي من خلال الفيس بوك وبعد 6 اشهر تم ايقاف الموقع من قبل المنظمة العالمية لادارة شبكة الانترنت وتمت مراسلتهم ثم اعادوا الموقع ولكن بعد فترة ايضا اوقفوا الموقع وتعلمت من هذه التجربة أن عالم الانترنت عالم غير موثوق به ولكنني استفدت كثيرا من هذه التجربة لانني تعلمت اسرار الانترنت وهذا بحد ذاته اكبر نجاح .

‏FASHION & BEAUTY قناتي الخاصة بالموضة والموسيقى والجمال

س / وصلنا الى قناة فاشن اند بيوتي كيف انتقلت الى عالم الأزياء ؟

ج / في الحقيقة انا املك شركة ( ميديا برودكاست ) وهي شركة للانتاج التلفزيوني وادارة القنواة الفضائية ففي لحظة الهام فكرت مالذي يفتقر اليه العالم العربي ففكرت بقناة خاصة بالموضة والجمال وبما أن الفكرة غريبة وهي مجازفة ان تبث قناة 24 ساعة مادة الأزياء فلذلك فكرت دمج الموسيقى مع الازياء لتصبح قناة الموضة والموسيقى والجمال .

س/ واين وصل مشروع قناة فاشن اند بيوتي ؟

ج / القناة بثت لمدة طويلة بث تجريبي على النايل سات وحققت نجاح كبير رغم أن البث كان تجريبي والان توقف البث التجريبي وانا بصدد التحضير للانطلاق من جديد بالبث الرسمي ولكنني بحاجة الى بعض الوقت لانني المالك الوحيد للقناة وهذا المشروع بحاجة الى تمويل كبير لكي تصبح قناة فاشن اند بيوتي القناة الأولى في العالم العربي المتخصصة في الموضة والموسيقى والجمال .

‏ESCORT BRAND علامتي الخاصة بالازياء والموضة والجمال

س / اذا أسكورت براند هو جزء من قناة فاشن اند بيوتي ؟

ج/

‏ESCORT BRAND هو براند قمت بتأسيسه منذ فترة طويلة وهو خاص بي وهو المشروع الوحيد الذي اشعر بالسعادة من خلاله لان كل تصاميم هذا البراند انا أقوم بها شخصيا وان استمتع جدا بالتصاميم وانا اطمح أن يكون اسكورت براند منافس للماركات العالمية وانا الان املك متجر للبيع المباشر عن طريق الانترنت والمشروع يكبر يوم بعد يوم وستكون هناك عطور واكسسوارات بالاضافة الى الملابس الرجالية والنسائية وانا أركز في هذا البراند على الجلود الطبيعية لانني أعشقها .

الموسيقى هي حياتي وعشقي الأول أشعر بوجودي في الحياة من خلالها

س / ماهو سر الموسيقى في حياتك ؟

ج / الموسيقى هي حياتي هي غذائي أجد نفسي من خلالها لانني متذوق ومستمع مميز الموسيقى والله سبحانه وتعالى منحني موهبة التلحين والتأليف الموسيقى .

س / اذا هي مهنة جيدة مهنة الموسيقي لماذا لاتحترف التلحين ؟

ج / مثلما قلت لك في سابق حديثنا هناك فرق بين الموهبة والاحتراف والموسيقى بالنسبة لي عشق ابدي وانا سعيد انني كل فترة اقوم بتلحين بعض الأغاني والتي تبهر الجميع وثقتي بالتأليف الموسيقي اكبر من ثقتي بنفسي .

المفراس محمد الخطاب أنا أعشق الموضة والموسيقى والجمال

س / لماذا انت بعيد عن الأضواء والشهرة ؟

ج / انا لي فلسفة خاصة في هذا الموضوع لانني بصراحة انا أبحث عن النجاح وليس على الشهرة

س / كلمة اخيرة تود قولها ؟

ج / الطموح هو الدافع الأعظم لتحقيق الانجازات البشرية الخالدة فإن العمل والسعي والجدية هي التي تحوّل هذا الطموح إلى منجز يُشار له بالبنان ويخلد صاحبه .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المخرج محمد الخطاب من الاعلام الى البارسايكولوجي والازياء والموضة والجمال) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المخرج محمد الخطاب من الاعلام الى البارسايكولوجي والازياء والموضة والجمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).