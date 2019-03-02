2019/03/02 | 17:16

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إغلاق 4 قاعات لـ "كمال الأجسام" في بغداد لهذا السبب...





بغداد -

كلمة

اعلنت دائرة صحة الكرخ يوم السبت اغلاقها أربع قاعات لكمال

الاجسام في قضاء المحمودية جنوبي بغداد بسبب لمخالفتها للشروط

واستخدام المنشطات والعقاقير غير الصحية.

وذكرت الدائرة في بيان حصل موقع كلمة

الإخباري على نسخة منه انه "نظمت شعبة الرقابة الصحية

في قطاع المحمودية للرقابة الصحية بالتعاون مع جهاز الامن الوطني

وشرطة النجدة في قضاء المحمودية حملة رقابة صحية مسائية على قاعات

كمال الاجسام و مراكز الرشاقة و اسفرت الحملة عن اغلاق (4) قاعات

لكمال الاجسام تمارس العمل بدون اجازة صحية و تستعمل المنشطات و

العقاقير الغير مرخصة و عدم التزامها بالشروط و الضوابط الصحية و تم

اغلاق هذه القاعات حسب المادة (96) من قانون الصحة العامة رقم (89)

لسنة 1981".

واضافت، "علما ان فرق الرقابة الصحية مستمرة بحملاتها الصحية

الصباحية والمسائية للحفاظ على صحة المواطنين و الحد من انتشار

الامراض و بالاخص الامراض الانتقالية".

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