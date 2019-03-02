2019/03/02 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأطلقت دعوات عدة للتظاهر بينها واحدة لمجموعة على فيسبوك تحت شعار "السترات الصفراء الفصل السادس عشر: عصيان".وستجري في باريس تظاهرة بين "قوس النصر" و"ساحة دانفير روشرو"، كما ستجري أيضا في مرسيليا ونيس ومونبيلييه وأليس وستراسبورغ ونانت وبوردو وتولوز.وفي مدينة ليل شمال البلاد دعا القائمون على التظاهرات محتجي "السترات الصفراء" في المنطقة والدول المجاورة (بلجيكا وألمانيا وإنكلترا ولوكسمبورغ وهولندا وألمانيا) إلى التظاهر في المدن الكبرى.وفي مدينة ليون جنوب شرق البلاد دعا المنظمون إلى تجمع من أجل "مسيرة سوداء" وطلبوا من المتظاهرين ارتداء ملابس سوداء "رمز الحداد" على مستقبل الحركة التي "ستنتهي بالازدراء والظلامية إذا لم نتحرك معا".

انتهى.ص.هـ.ح.

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