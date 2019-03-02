أمانة العاصمة لأصحاب البسطات في الكرادة داخل.. (قد اعذر من انذر)

2019/03/02 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للأمانة حصل عليه موقع "الغدير"، انه" الى أصحاب البسطات وتجاوزات المحلات في الكرادة / داخل، تنذركم أمانة بغداد دائرة بلدية الكرادة لمدة أسبوع واحد فقط، لتصريف بضاعتكم".

وأضاف البيان، أنه" بعدها سيتم رفع جميع تجاوزات الأرصفة والبسطات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقكم"، لافتا إلى أنه" قد اعذر من انذر".



حسب ما ذكره البيان

وأشار البيان إلى أن" المنطقة شهدت قبل يومين حملة جديدة لإزالة التجاوزات".

انتهى..م.ر

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