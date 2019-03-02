إغليسياس يساعد إسبانيول على الفوز بتسجيله أسرع هدف في الليغا هذا الموسم

2019/03/02 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعقب قرابة 18 ثانية فقط تمكن إغليسياس من وضع إسبانيول في المقدمة أمام ريال بلد الوليد في المباراة المقامة ضمن المرحلة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني.وعادل بلد الوليد النتيجة بفضل روبن ألكاراز (17) وكان بإمكانه التقدم لكن سيرجي غوارديولا أضاع له ركلة جزاء 45+2.واستعاد إسبانيول عافيته في الشوط الثاني وسجّل هدفين حملا توقيع كل من هيرموسو (55) والصيني وو لي (65) وهو أول لاعب صيني يسجل في المسابقة أيضاً.وابتعد إسبانيول عن شبح الهبوط مؤقتاً برفع رصيده إلى 33 نقطة في الوقت الذي ظلّ به بلد الوليد في المركز السادس عشؤ بـ26 نقطة.

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