أردوغان عن أزمة الهند وباكستان: صب الزيت على النار لا يفيد أحدا

2019/03/02 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، على الأزمة بين الهند باكستان المستمرة منذ عدة أيام.

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