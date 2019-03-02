تصعيد داخلي أمني في غزة والأمم المتحدة تدين إسرائيل بجرائم حرب

2019/03/02 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي يوثق خبراء الأمم المتحدة جرائم حرب تقوم بها إسرائيل نرى إحتداماً الأوضاع الداخلية في غزة وإعتقالات لقيادات في حركة الصابرين المتهمة بأنها تعمل لصالح ايران.

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