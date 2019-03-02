السعودية توضح حقيقة استخدام

2019/03/02 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت السعودية، توضيحا اليوم السبت، بشأن ما ذكرته تقارير حول استخدام بنوكها لميزة "التعرف على الوجه" في آلات الصراف الآلي.

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