البرلمان يقرر استئناف جلساته السبت المقبل

2019/03/02 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

قرر مجلس النواب، السبت، استئناف اعمال جلساته للفصل التشريعي الثاني ضمن السنة التشريعية الأولى يوم السبت المقبل.

وقالت الدائرة البرلمانية في بيان مقتضب حصلت "الاتجاه برس" على نسخة منه، إن "مجلس النواب سيستأنف جلساته للفصل التشريعي الثاني ضمن السنة التشريعية الأولى يوم السبت الموافق ٩ اذار الساعة الواحدة ظهرا".

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أعلن، في (26 كانون الثاني 2019)، عن نهاية الفصل التشريعي الأول للدورة النيابية الرابعة.

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