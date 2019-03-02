رئيس مجلس القضاء الأعلى يوجه بمعالجة الجرائم التي انتشرت مؤخرا

2019/03/02 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اجتمع رئيس مجلس القضاء الاعلى, القاضي فائق زيدان ،السبت، بقضاة

التحقيق وأعضاء الادعاء العام في العاصمة بغداد, لمناقشة وتوجيه

معالجة الجرائم التي انتشرت مؤخرًا.وقال إعلام القضاء في بيان : إن “رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق

زيدان, عقد اجتماعاً في مقر المجلس, وبحضور رئيس الادعاء العام

ورئيس هيئة الإشراف القضائي وقضاة التحقيق وأعضاء الادعاء العام في

رئاستي استئناف بغداد الرصافة والكرخ”, مبيناً أنه “تم مناقشة آلية

عمل المحاكم في معالجة الجرائم التي انتشرت مؤخراً والتي أصبحت تشكل

ظاهرة عامة مثل جرائم المتاجرة وتعاطي المخدرات وظاهرة التسول

والبغاء وإطلاق العيارات النارية, وجرائم الإساءة للاخرين عبر المواقع

الإلكترونية الوهمية”.وبحسب البيان : فإن زيدان “وجه بضرورة التعاون مع المؤسسات الأمنية

المتمثله بوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة, بغية

محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون”.

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