رابطة علماء اليمن تدين قرار بريطانيا تصنيف حزب الله كيانا إرهابيا

2019/03/02 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدانت رابطة علماء اليمن ،السبت، القرار البريطاني الجائر بتصنيف حزب

الله كيانا إرهابيا وترفضه رفضا قاطعا.وقالت الرابطة في بيان لها "حزب الله وهو الذي رفع رأس الأمة العربية

والإسلامية في محطات كثيرة ولا زال عطاؤه حتى هذه اللحظة واقفا وبكل

شموخ مع كل قضايا الأمة ومنها القضية الأولى والمركزية".ودعا بيان الرابطة جماهير الأمة العربية والإسلامية إلى التضامن مع

حزب الله ومع حركات المقاومة الإسلامية المناهضة للمشروع الصهيوني

الأمريكي.وأكدت أن الحكومة البريطانية متماهية مع المشروع الاستعماري بل هي أحد

رعاته وداعميه، موضحتًا أن من يستحق وصف الإرهاب هي بريطانيا وأمريكا

وإسرائيل وكل من تحالف معهم وارتمى في أحضانهم.

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