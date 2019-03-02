الاحزاب التركمانيـة تحذر من استغلال كركوك كصفقـة سياسيـة بين الحزبيـن الكردييـن

2019/03/02 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت الاحزاب والقوى السياسية التركمانية من استغلال قضية كركوك وتشكيل الحكومة المحلية فيها ، كصفقة سياسية بين الحزبيين الكرديين خلال مفاوضاتهما لتشكيل حكومة الاقليم ومجريات استكمال الكابينة الوزارية في بغداد.وعقدت الاحزاب والقوى السياسية التركمانية ، بحضوراعضاء مجلسي النواب والمحافظة التركمان ، اجتماعًا في كركوك اليوم ، اكدت فيه رفضها القاطع لأي انتشار للقوات الامنية […]

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