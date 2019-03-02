“كسرعظم” وخلافات حادة بين الحلبوسي والكرابلة بشأن توزيع المناصب

2019/03/02 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشف مصدر نيابي ، السبت ، عن نشوب خلافات حادة بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وعائلة الكربولي وصلت إلى مراحل “كسر العظم” بشأن توزيع المناصب والدرجات الخاصة، فيما بين أن حدة الخلافات تزايدت بعد إقالة محافظ صلاح الدين احمد الكرّيم بدعوة من النائب احمد الجبوري (أبو مازن).وقال المصدر في تصريح لـ/ […]

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