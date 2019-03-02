محافظ بغداد يوجه طلبا لوزارة المالية بشأن اصحاب العقود

2019/03/02 | 17:28

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بغداد- العراق اليوم:

اكد محافظ بغداد فلاح الجزائري, السبت, حاجة المحافظة لموظفي العقود, مطالبا وزارة المالية الاسراع ...





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