نائب: الفتح وسائرون اتفقا على منح وزارة الدفاع لشخصية من التكنوقراط السياسي

2019/03/02 | 17:28

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بغداد- العراق اليوم:

أكد النائب عن تحالف الإصلاح رعد حسين، السبت، أن تحالفي سائرون والفتح أكملا اتفاقهما بشأن إتمام الك...





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