2019/03/02 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشف مساعد شؤون التنسيق في مقر “خاتم الأنبياء” الإيراني المركزي العميد علي شادماني، السبت، عن محاولات أميركية لنقل تنظيم “ داعش” إلى أفغانستان بـ”أموال عربية”.وقال العميد شادماني إن “أميركا تحاول نقل داعش إلى أفغانستان”، مضيفاً أن “العدو يحاول أن تتحقق على الحدود الأفغانية ذات مؤامرة داعش التي حصلت على الحدود العراقية السورية حيث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العميد شادماني: محاولات أميركية لنقل عصابات “داعش” إلى أفغانستان بـ”أموال عربية alansaar.

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