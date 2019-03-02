ناجية ايزيدية تعلن استعدادها لتشكيل فريق بحث عن المختطفات الايزيديات

2019/03/02 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ احمد خلف اعربت الناجية الايزيدية “ليلى تعلو” أمس الجمعة عن استغرابها لصمت المسؤولين الايزيديين تجاه المختطفين والقضية الايزيدية و صمت الحكومة العراقية تجاه ما يحدث للايزيديين في سوريا من قتل و نحر الرقاب دون اي تحرك يذكر.“تعلو” قالت في كلمتها أثناء استقبال 21 ناجي وناجية ايزيديين قادمين من سوريا بالرغم من […]

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