2019/03/02 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار بالصور..سوق “الكمأ” في قضاء القائم بمحافظة الانبار.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

28

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. سوق “الكمأ” في القائم) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. سوق “الكمأ” في القائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).