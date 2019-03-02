مدرب سوق الشيوخ بكرة القدم يعلن استقالته قبل ساعات من انطلاق الدوري التأهيلي

2019/03/02 | 17:32

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

أعلن مدرب نادي سوق الشيوخ لكرة القدم، مؤيد طعمة، اليوم السبت، عن استقالته من تدريب الفريق.

وقال مصدر مطلع لشبكة أخبار الناصرية، ان " طعمة قدم استقالته من تدريب نادي سوق الشيوخ لاسباب خاصة قبل ساعات معدودة من الفريق خوض أولى مبارياته في الدوري التأهيلي للدوري الممتاز".

ولفت إلى أن " اليوم السبت سيفتتح فريق سوق الشيوخ مباريات الدوري من محافظة الكوت عندما يلاعب صاحب الأرض والجمهور فريق النعمانية على ملعب الكوت الأولمبي ".





انتهى، ت م ع.





شبكة اخبار الناصرية:أعلن مدرب نادي سوق الشيوخ لكرة القدم، مؤيد طعمة، اليوم السبت، عن استقالته من تدريب الفريق.وقال مصدر مطلع لشبكة أخبار الناصرية، ان " طعمة قدم استقالته من تدريب نادي سوق الشيوخ لاسباب خاصة قبل ساعات معدودة من الفريق خوض أولى مبارياته في الدوري التأهيلي للدوري الممتاز".ولفت إلى أن " اليوم السبت سيفتتح فريق سوق الشيوخ مباريات الدوري من محافظة الكوت عندما يلاعب صاحب الأرض والجمهور فريق النعمانية على ملعب الكوت الأولمبي ". انتهى، ت م ع.

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