التربية النيابية : ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات الى 45% واغلبها في المدارس

2019/03/02 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشفت لجنة التربية النيابية، السبت، عن ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات في العراق الى 45% مما كانت عليه سابقا، مبينا ان العراق تحول من بلد مرور الى متعاطي وتجارة للمخدرات وخاصة في المدارس.وقال عضو اللجنة اشواق كريم لـ/المعلومة/ إن “معلومات مؤكدة وموثقة لدى اللجنة عن دخول المخدرات الى المدارس وبداية تعاطي بعض […]

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