فتى يزيدي نجا من تنظيم داعش

2019/03/02 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يجلس فتى يزيدي ناجي من تنظيم داعش مع أقاربه بعد إطلاق سراحه في سوريا، بمخيم للنازحين في دهوك.

صار تنظيم داعش على شفا الهزيمة في آخر منطقة يسيطر عليها اليوم السبت حيث قالت قوات سوريا الديمقراطية إنها توغلت في المعقل الأخير للتنظيم المتشدد قرب الحدود العراقية وذلك في تتويج لجهود مستمرة منذ أربعة أعوام لدحر المتشددين.

ورغم أن سقوط قرية الباغوز الواقعة على ضفة نهر الفرات بشرق سوريا سيعد حدثا مهما في الحملة ضد داعش، فإن مقاتليها ما زالوا يمثلون تهديدا بسبب أساليب حرب العصابات التي ينتهجونها واستمرار سيطرتهم على بضع أراض مقفرة غربي القرية.

واتحدت قوات محلية ودولية متنافسة لمواجهة التنظيم المتشدد بعد إعلان ما أسماه دولة “الخلافة” على أراض سيطر عليها في هجمات خاطفة بسوريا والعراق عام 2014.

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