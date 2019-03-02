8 جرحى في حادث لدى إقلاع طائرة من مطار ستانستد

2019/03/02 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تم تعليق كل الرحلات لمدة 3 ساعات، مساء الجمعة، في مطار ستانستد اللندني، وأصيب 8 أشخاص بجروح، بعد حادث لدى إقلاع طائرة تابعة لشركة “لاودا موشن”.

وكتبت الشركة، الجمعة، في تغريدة، “طاقم الرحلة بين ستانستد وفيينا قرر وقف عملية الإقلاع بسبب مشاكل في المحرك وإنزال الركاب على المدرج كإجراء وقائي”، ونقل المسافرون في حافلة إلى قاعة المغادرة لتوزيعهم على رحلات أخرى.

وقال متحدث باسم المطار، إن 8 أشخاص تعرضوا لجروح طفيفة.

وذكر المسافر توماس ستير، لوكالة “برس أسوسييشن”، أنه بعد 15 ثانية على بدء محاولة الإقلاع “سمع دوي انفجار على جانب الطائرة التي توقفت” بعيد الساعة 20,00 ت ج.

وروى “كان الأمر مخيفا، وصرخ أفراد الطاقم أخرجوا من الطائرة”، وأضاف “فتح صديقي باب الطوارئ ونزلنا على المزلاق وسقط مسنون وأصيبوا بجروح طفيفة وعالجهم الإطفائيون”، وأوضح “لم يصب أي شخص بجروح بالغة”.

وحولت الرحلات من ستانستد إلى مطارات أخرى.

وأعلن المطار على تويتر عند قرابة الساعة 23,00 ت ج إعادة فتح مدرجه وعودة الحركة إلى طبيعتها.

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