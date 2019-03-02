2019/03/02 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

×

إرسال إلى صديق

عنوان الخبر المرسل:فيديو يوثق هروب عناصر من داعش من بينهم الامير سلطان الشمريhttp://www.skypressiq.net/l/41833

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو يوثق هروب عناصر من داعش من بينهم الامير سلطان الشمري) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو يوثق هروب عناصر من داعش من بينهم الامير سلطان الشمري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).