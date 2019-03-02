ذي قار تُطبّق تخفيض الأجور في جميع مستشفياتها الحكومية

2019/03/02 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت دائرة صحة محافظة ذي قار، الأحد، تخفيض أجور المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية في المحافظة وقال مدير عام صحة ذي قار، وكالة، عبد الحسين الجابري، لشبكة أخبار الناصرية، تابعه “ناس” اليوم، (2 آذار 2019) إن “وزارة الصحة وجهت بتخفيض اجور العلاج في المستشفيات الحكومية، وبدأ تطبيقها في عموم المؤسسات الصحية في المحافظة”.[…]

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