صور: أعمال رفع الصليب فوق كنيسة العذراء في بغداد الجديدة

2019/03/02 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تداول نشطاء في التواصل الاجتماعي، السبت، صورا تظهر قيام شبان عراقيين برفع الصليب فوق كنيسة العذراء شمالي بغداد.وكتب النشطاء في صفحاتهم التي تابعها “ناس” اليوم (2 اذار 2019)، انه “تم رفع الصليب المقدس في كاتدرائية العذراء مريم والأنبا بولا والبابا كيرلس في منطقة بغداد الجديدة في العاصمة بغداد”.

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