قمة شمال لندن.. آرسنال يرفض الفوز على توتنهام

2019/03/02 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت قمة شمال لندن بين أرسنال ومضيفه توتنهام بالتعادل 1-1 مساء السبت على ملعب "ويمبلي" ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة

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