لافروف يلتقي الملك سلمان بالرياض خلال أيام

2019/03/02 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الوزير "سيرغي لافروف" سيلتقي الملك السعودي، "سلمان بن عبدالعزيز آل سعود" خلال الأيام المقبلة ضمن جولة خليجية للوزير.وتشمل الجولة كلاًّ

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