خبير: الجيش الوطني الليبي حقق إنجازا كبيرا بالسيطرة على الحدود مع تشاد والنيجر

2019/03/02 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية، فيصل الشريف، إن الجيش الوطني الليبي وقوات المشير خليفة حفتر، في منطقة الجنوب، سيطرت على المداخل نحو دولة النيجر، وكذلك تشاد والسودان.

وأضاف الشريف، أنه كان الخوف الأكبر هو تواجد تلك الميليشيات التشادية، التي تقريبا تتحكم في بعض المدن الليبية، وهي تقوم بعمليات الخطف وربما في عمليات الهجرة السرية، وكذلك السيطرة على أكبر حقل نفط هناك، الذي تقريبا يضخ أكثر من ثلاثة ألف برميل يوميا.

وأعلن الجيش الوطني الليبي، بسط سيطرته على كامل الحدود الليبية باستثناء المناطق المحاذية لتونس، وذلك بعد دخوله منطقة أم الأرانب في جنوب غربي البلاد دون مقاومة.

وكانت وحدات للجيش قد سيطرت قبل يوم على مدينة غات جنوب غرب ليبيا، ومنطقة العوينات الغربية على الشريط الحدودي مع الجزائر.

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