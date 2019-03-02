الجيش الليبي يسيطر على منطقة القطرون جنوبي البلاد

2019/03/02 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيطر الجيش الليبي، اليوم السبت، على منطقة القطرون جنوبي البلاد، وسط ترحيب أهالي المنطقة.

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