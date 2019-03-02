تفجير انتحاري يستهدف اجتماعا لقيادات

2019/03/02 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل "سبوتنيك" في الرقة بوقوع تفجير انتحاري استهدف اجتماعا لقيادات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ووجهاء عشائر.

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