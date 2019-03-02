2019/03/02 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مركز استقبال وتوزيع وإسكان اللاجئين بأن أكثر من 1700 لاجئ قد عادوا إلى سوريا من لبنان والأردن خلال الــ 24 ساعة الأخيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عودة أكثر من 1700 لاجئ سوري من لبنان والأردن في يوم واحد) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عودة أكثر من 1700 لاجئ سوري من لبنان والأردن في يوم واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).