ديربي لندن.. التعادل الايجابي ينهي مباراة أرسنال وتوتنهام

2019/03/02 | 17:53

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انتهت مباراة ديربي لندن بين أرسنال وتوتنهام هوتسبر، ضمن منافسات

الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.بالتعادل بهدف وحيد لكل

منهما.أهدر لاكازيت فرصة تعزيز النتيجة للجانرز في الدقيقة 54 من عمر

اللقاء، بعدما تلقى كرة عرضية أرضية من مونريال، قام بتسديدها بجانب

القائم.ورد ألدرفيليد على فرصة لاكازيت، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

في الدقيقة 55 بعد عرضية من إيركسن ولكن الكرة مرت بجانب القائم.وأجرى أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال تبديلاً بإخراج لاكازيت

والدفع بإيميريك أوباميانج لتدعيم خط الهجوم.وفي الدقيقة 74، تحصل توتنهام على ركلة جزاء بعدما ارتكب سوكراتيس

مخالفة ضد هاري كين أثناء كرة عرضية من إيركسن، وقام المهاجم

الإنجليزي بتسديد ركلة الجزاء ليسكنها على يسار لينو.

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