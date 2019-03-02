استقالة نائب رئيس البرلمان من منصبه في إدارة القوة الجوية

2019/03/02 | 17:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أفاد مصدر في إدارة نادي القوة الجوية، السبت، بان نائب الرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي والذي يشغل أيضاً نائب رئيس القوة الجوية، استقال من منصبه في إدارة النادي.وقال المصدر في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “نائب رئيس نادي القوة الجوية حسن كريم، استقال من منصبه واعتذر عن الاستمرار في عمله بالهيئة الادارية […]

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