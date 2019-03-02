الخارجية العراقية تحدد موعدي زيارتي الرئيسين الإيراني والفلسطيني

2019/03/02 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

حددت وزارة الخارجية العراقية، السبت، موعدي زيارتي الرئيسين الإيراني حسن روحاني والفلسطيي محمود عباس إلى العاصمة بغداد.

وقال وزير الخارجية محمد علي الحكيم تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "تستمر بغداد باحتضان الاخوة والاصدقاء والتشاور معهم ضمن الحراك السياسي و الدبلوماسي المستمر: يزورنا الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير خارجيته رياض المالكي يومي 3 و 4” من شهر آذار الحالي".

وأضاف الحكيم أن زيارة عباس ستعقبها "زيارة الرئيس الإيراني روحاني ووزير خارجيته ظريف يومي 11 و12 من هذا الشهر".

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