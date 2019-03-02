مجلس نينوى يعقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع الأمني

2019/03/02 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى، اليوم السبت، عن عقد المجلس جلسة خاصة لمناقشة الوضع الأمني في المحافظة.وقال رئيس اللجنة محمد ابراهيم لوكالة النبأ للاخبار، إن "بعد قليل سيعقد مجلس محافظة نينوى جلسة خاصة لمناقشة الوضع الأمني في الموصل، بحضور المحافظ وجميع القيادات الأمنية والعسكرية في نينوى".

وأضاف أن "الجلسة جاءت بعد الخرق الأمني الأخير، الذي حصل بانفجار سيارة مفخخة، يوم الخميس الماضي، وسقوط قتلى وجرحى من المدنيين".

واكد ابراهيم على، أن "يجب اعادة النظر بالخطط الأمنية والاجراءات لمنع حصول اي خروقات أمنية أو عسكرية في الموصل".

تحرير: عامر الشيباني

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