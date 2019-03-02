2019/03/02 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام دائرة شؤون الفروع في وزارة الهجرة والمهجرين ستار نوروز، إنه "تم افتتاح مراكز في الموصل، ستتولى تقديم المساعدات والتدريب للنازحين ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل بعد العودة الى مناطق سكناهم الاصلية".وكانت قد افتتحت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم السبت، بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية (iom) مركزين رئيسيين لإعادة تأهيل وتمكين النازحين العائدين إلى مناطقهم في محافظة نينوى، وتزويدهم بمشاريع لتأمين مصادر الرزق .

وذكر نوروز، في بيان، ان "المركزين سيلعبان دورا مهما في تأهيل العوائل العائدة من خلال مشاركتهم الدورات العملية واكتسابهم خبرات لتنفيذ مشاريعهم"، مبينا ان "المركزين تم افتتاحهما في الجانب الايسر من مدينة الموصل وقضاء الحمدانية".

واشار الى، أن "ستة مراكز أخرى سيتم افتتاحها للغرض نفسه، اثنان في محافظة ديالى ومثلهما في صلاح الدين، وواحد في كركوك والأخر في محافظة الأنبار".

وكشف رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، الشهر الماضي، وجود مليون و800 ألف شخص ما زالوا نازحين داخل العراق، بعد أكثر من عام على انتهاء العمليات القتالية الرئيسية ضد تنظيم "داعش".

وكان رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي أعلن في كانون الأول 2017، الانتصار العسكري على تنظيم "داعش" الذي كان قد سيطر على نحو ثلث الأراضي العراقية بعد حزيران 2014.

تحرير: عامر الشيباني

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة: افتتاح مراكز لتأهيل النازحين وتزويدهم بمشاريع لتأمين مصادر الرزق) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة: افتتاح مراكز لتأهيل النازحين وتزويدهم بمشاريع لتأمين مصادر الرزق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).