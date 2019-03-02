سياسي سني يدعو لتجديد الثقة بالأعرجي وزيراً للداخلية : مهني وغير طائفي

2019/03/02 | 17:59

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بغداد- العراق اليوم:

دعا الأمين العام لحزب العراق هويتنا، كامل نواف الغريري، السبت الكتل السياسية الى تجديد الثقة...





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