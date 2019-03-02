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سياسي سني يدعو لتجديد الثقة بالأعرجي وزيراً للداخلية : مهني وغير طائفي
2019/03/02 | 17:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد- العراق اليوم:

دعا الأمين العام لحزب العراق هويتنا، كامل نواف الغريري، السبت  الكتل السياسية الى تجديد الثقة...

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