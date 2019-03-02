تركيا.. اعتقال 14 معلما بسبب مباراة كرة

2019/03/02 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتح مجلس القضاة والمدعين العامين، اليوم السبت، في تركيا تحقيقا بشأن إصدار قاض جنوب شرقي البلاد، أمر باعتقال عدد من المعلمين بسبب مباراة كرة قدم، وفق ما ذكرت صحيفة "حرييت" التركية.

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