رحيل الفنان الأردني نبيل المشيني

2019/03/02 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي، السبت، الممثل الأردني نبيل المشيني، صاحب الشخصية الفنية المعروفة باسم "أبو عواد"، عن عمر ناهز 79 عاما.

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