2019/03/02 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد موقع “Defense One” الأمريكي ،السبت، ان حرب المملكة العربية السعودية على اليمن مضرة اقتصاديا وخبيثة أخلاقيا.وقال الموقع نقلا عن قائدة سلاح الجو السابع عشر الأمريكي المتقاعد “مارغريت وودوارد” ان “البيت الأبيض لا يبالي بقلق الكونغرس الجاد حول الدور الأمريكي في الصراع في اليمن، ولذا، لا ينبغي أن يكون مفاجئاً أن هذا الأسبوع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائد أمريكي: حرب السعودية على اليمن مضرة اقتصاديا وخبيثة أخلاقيا alansaar.

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