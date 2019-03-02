حركة الجهاد: ضرورة إدانة ومحاكمة ومحاصرة الاحتلال الصهيوني قانونيا وسياسيا وإنسانيا

2019/03/02 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..شدد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي مصعب البريم، على ضرورة إدانة ومحاكمة ومحاصرة الاحتلال الصهيوني قانونيا وسياسيا وإنسانيا.وقال البريم، أن “موقف المؤسسات الحقوقية والإنسانية التي ترصد جرائم وإرهاب الاحتلال الإسرائيلي هو نجاح للرواية الفلسطينية”، مبينًا أن “الأوان قد آن لكسر الحصار وإنصاف الشعب الفلسطيني وتكريمه لا التآمر عليه ومحاصرته”.ووجه المتحدث باسم الحركة […]

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