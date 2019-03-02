الحكومة تحوّل مبلغ 72 مليار إلى خزينة الانبار لإعمار المشاريع المتضررة

2019/03/02 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… كشف عضو مجلس محافظة الانبار عذال الفهداوي ، السبت، عن تحويل الحكومة المركزية مبلغ 72 مليار دينار الى خزينة المحافظة.وقال الفهداوي في تصريح لوكالة / المعلومة/ إن “الحكومة المركزية خصصت مبلغ 72 مليار دينار الى موازنة الانبار لعام 2019 لإعادة اعمار المشاريع المتضررة جراء العمليات الارهابية ضمن خطة دعم الامن والاستقرار في […]

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