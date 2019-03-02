الكربولي يدعو لإصدار قانون عفو عام يشمل جميع الأحكام القضائية التي صدرت بدوافع سياسية

2019/03/02 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب محمد الكربولي، الى إصدار قانون عفو عام يشمل الجميع وأولهم التيار الصدري.

وقال الكربولي في تغريدة على تويتر، ان العراق على اعتاب مرحلة جديدة تتطلب تصفير الاحكام القضائية التي صدرت بدوافع سياسية لكل العراقيين وأولهم الصدريين.

وأعتبر الكربولي، ان عبقرية القائد السياسي تتجلى باتخاذ قرارات شجاعة يتخاذل عنها الآخرون.

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