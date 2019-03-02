بالصورة.. الجوية يُهمين على جوائز الأفضل لموقع مونديال

2019/03/02 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} هيمن نادي القوة الجوية الرياضي على جوائز الأفضل لعام 2018 وذلك حسب استفتاء موقع مونديال الرياضي، في الاحتفالية ألتي أقيمت مساء اليوم السبت على قاعة التربية الرياضية في جامعة بغداد .

وحصل أنجاز القوة الجوية بالفوز بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، على أفضل انجاز رياضي لعام 2018، كما حصل فريق القوة الجوية على أفضل فريق عراقي لذات العام.



وحصل اللاعب الواعد محمد قاسم على جائزة أفضل لاعب شاب، بينما حصل المكتب الإعلامي لنادي القوة الجوية على جائزة الافضل لعام 2018، مناصفة مع المكتب الإعلامي لنادي الشرطة.



وحصل مصور نادي القوة الجوية الرياضي وعضو المكتب الإعلامي محمد عامر العزاوي على جائزة أفضل مصور رياضي لعام 2018.انتهى

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