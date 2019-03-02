الاحد.. امطار غزيرة تشمل 3 محافظات

2019/03/02 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} توقعت الأرصاد الجوية، تأثر مناطق شمال البلاد بأمتداد منخفض جوي الليلة يتسبب بتساقط الامطار.

وذكر المتنبئ الجوي صادق عطية، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي {الفيسبوك} ان" اجواء اليوم السبت، صافية نسبيا في معظم المدن عدا بعض مناطق الشمال سحب متفرقة، وطقس يميل للبرودة نسبيا في مدن الوسط والجنوب وبارد في مدن الشمال".



وأشار الى" استمرار فرص هطول الثلوج في شمال سليمانية وشرق دهوك يصحبها مطر خفيف نهار ومساء اليوم".ونوه الى انه" خلال ساعات الليل المقبلة تتأثر مناطق شمال البلاد بأمتداد منخفض جوي، وفرص هطول الامطار تبدأ في وقت متأخر هذه الليلة في الموصل خصوصا شمالها وغربها مصحوبة ببعض الغزارة، ومن ثم تمتد الامطار فجر الاحد والصباح لتشمل دهوك واربيل فقط حسب التوقعات وتستمر نهار يوم الاحد أيضا".انتهى

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