2019/03/02 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عزم الولايات المتحدة شراء أسلحة من إحدى دول أوروبا الشرقية لتسليح المعارضة الفنزويلية.وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه مع نائب الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، إنه “فيما يتعلق بمسألة المخططات الأمريكية لتسليح المسلحين لزعزعة استقرار الوضع في فنزويلا، وإذا تحدثنا بوضوح، لغزو هذا البلد السيادي، فعندئذ، بالطبع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لافروف: الولايات المتحدة تعتزم شراء أسلحة من دولة أوربية لتسليح المعارضة الفنزويلية alansaar.

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