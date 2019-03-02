العالول: أمريكا حاولت اختراق المجتمع الفلسطيني والدخول من زوايا أخرى لتمرير مخططاتها

2019/03/02 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، إن خطرا حقيقيا يهدد الوجود الفلسطيني، ما يتطلب أن نقف معا ونبذل الجهود في حمايته، وأن يكون تناقضنا الأساسي مع الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد العالول، خلال جلسة حوار عقدها في رام الله، السبت، مع الصحفيين العاملين في وسائل إعلام محلية وعربية وأجنبية مختلفة، أن الولايات المتحدة حاولت اختراق المجتمع الفلسطيني، والدخول من زوايا أخرى لتمرير مخططاتها، حيث اتصلوا بالبلديات ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات، لكن ما ينطبق على القيادة الفلسطينية ينطبق على هؤلاء، وهو رفض كل الصفقات.

وأشار إلى أن إسرائيل تحاول استثمار الظرف الراهن، واستطاعت إقناع العالم بأنها ليست العدو، وذلك كله بدعم من الإدارة الأمريكية، وهذا شكل مناخا خصبا لنتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة لارتكاب جرائم ضد شعبنا، سواء بالقتل أو الاستيلاء على الأراضي، والاعتداء على المقدسات لفرض وقائع على الأرض.

وأوضح أن موقف إدارة ترامب من القضية الفلسطينية واضح، حيث إنهم يريدون منا التنازل عن ثوابتنا الوطنية والقبول بما تسمى “صفقة القرن”، التي قوبلت بموقف فلسطيني صلب ورافض، مضيفا أن الرئيس أعلن أن أمريكا ليست مؤهلة لرعاية عملية السلام.

وقال “هذه معركة مع أقوى دولة في العالم، لكن ليست لدينا خيارا، وهم لم يتركوا لنا أي خيار، وتعرضنا لضغوط شديدة حيث راهنت أمريكا أنها ستمرر الصفقة دون موافقتنا، وقالوا ماذا يستطيع الفلسطينيون أن يفعلوا”.

وشدد على ضرورة صنع حالة من الاصطفاف والحوار والتواصل مع كل فئات وأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، والتغيير من موقفنا وإعادة رسم علاقتنا مع بعضنا البعض، بغض النظر عن التباين في المواقف تجاه القضايا، والذي يجب أن نجعله ثانويا وأن يكون تناقضنا وصراعنا الأساسي مع الاحتلال والولايات المتحدة.

وأشار العالول إلى أن أمامنا الآن مهام كبيرة تتطلب توحيد شعبنا وتعزيز قدرته على الصمود والصبر والمواجهة، لافتا إلى وجود دعوات كثيرة للاصطفاف والوحدة لمواجهة السياسة الإسرائيلية، غير أن ردود الفعل كانت مخيبة للآمال.

وأضاف: “أخذنا قرارا بأنه لا محالة من دفع مخصصات أسر الشهداء والجرحى، وقد يحصل ضيق في بعض الجوانب الأخرى وهذا مسألة لها علاقة بثمن الموقف السياسي”.

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