بالصور.. اعتقال

2019/03/02 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعتقلت دوريات الشرطة، اليوم السبت، "النصاب المتمارض" على جسر الأئمة الرابط بين منطقتي الأعظمية والكاظمية في بغداد.

وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للنصاب وهو بقبضة رجال الشرطة، والذي كان يحتال على الناس منذ سنين بانه مصاب "بأزمة قلبية" لاستجداء عطفهم وجني الأموال.انتهى

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